BANC | Un om la aprozar: ”Două kilograme de cartofi, dar fiecare cartof împachetat separat”

21:40

Actorul Jean Paler s-a trezit cu facturi de trei ori mai mari, la bloc. Bărbatul mărturisește că nu este singurul în această situație. Însă, este una gravă, mai ales că acesta are o pensie de […] The post Jean Paler s-a trezit cu facturi de trei ori mai mari, la bloc. Cât are de plată actorul appeared first on Cancan.