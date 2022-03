Oscar 2022 pe VOYO. Cine sunt principalii favoriți la câștigarea premiilor? O actriță născută în Cernăuți va urca pe scenă

Hollywoodul își anunță, luni dimineață, câștigătorii premiilor Oscar. Marii favoriți sunt cotați Will Smith, pentru rolul din "King Richard" sau filmele "The Power of the Dog" ori "CODA".

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro