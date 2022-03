Marius Tucă Show începe luni, 28 martie, de la ora 18.00, live pe gandul.ro cu o nouă ediţie specială

20:20

Au apărut noi informații în cazul dublei crime din Iași. Tatăl lui Youssef Jnyiah susține faptul că din contul victimei ar fi dispărut suma de 100.000 de euro, bani care ar fi fost pentru firmă. […] The post Noi detalii în cazul dublei crime din Iași! Din contul uneia dintre victime ar fi dispărut 100.000 de euro! appeared first on Cancan.