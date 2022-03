Zelenski a dat vestea în urmă cu puțin timp. Ajutorul vine de unde nu se aștepta

23:50

Serghei Mizil e un nonconformist, o spune și el, o știe toată lumea. Are toate pasiunile din lume. Are, de asemenea, și toate tatuajele posibile. Și o vilă în Snagov, șalupă, iar zilele de vară […] The post Serghei Mizil face spectacol oriunde ar fi! A dat luxul din Snagov pentru micii de la birt appeared first on Cancan.