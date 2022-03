Cum petrec Deea Maxer și Maysa când băieții nu-s acasă: „A fost un picnic al fetelor, în sufragerie, pe covor”

16:30

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! ”Am fost implicată într-un accident mai grav, să zic așa. Mă deplasam spre casă, spre Pipera, să pun benzină la mașină. M-am trezit efectiv cu o mașină care a intrat în mine, nu a acordat prioritate, pur și simpu m-am trezit șocată, lovită. Am văzut moartea cu ochii. Am intrat într-o mașină, iar din mașină m-a aruncat într-un gard de beton și acolo am rămas. Mașina e daună totală,...