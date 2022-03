„Frenkie, Barcelona e OK?” » Întrebarea pusă de Mbappe lui De Jong a aprins imaginația suporterilor catalani

02:20

Ex-dinamovistul Ionuț Șerban (26 de ani) a debutat la CS Blejoi în remiza, scor 1-1, cu Olimpic Cetate Râșnov, din penultima etapă a Seriei V din Liga 3.„Pentru mine este un nou început ținând cont de faptul că în ultimii ani nu am jucat mai deloc. Am luat-o, practic, de la zero în acest moment. M-am întors, acum, în Liga 3, unde debutam, la 14 ani, la Chimia Brazi. ...