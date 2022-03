Crimă tulburătoare într-un sat din Gorj, pe fond de gelozie. Victima, zdrobită şi cu numeroase muşcături pe corp

12:15

Opozantul rus Boris Nemţov a fost urmărit timp de aproape un an de un agent FSB, fostul KGB, înainte de a fi împuşcat mortal, la 27 februarie 2015, pe un pod din apropiere de Kremlin, dezvăluie BBC, The Insider şi The Bellingcat într-o investigaţie jurnalistică comună.