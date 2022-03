VIDEO Un fost premier dezvăluie cel mai trist moment din mandatul său: „Pentru asta l-aș baga la pușcărie 100 de ani pe Băsescu…”

11:20

CEO-ul Tesla și-a recăpătat titlul de cel mai bogat om al planetei în ultima parte a anului 2021, când l-a întrecut pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos. Elon Musk are o avere netă evaluată la circa […] The post Elon Musk i-a lăsat pe toţi cu gura căscată când a vorbit despre averea lui Vladimir Putin. Câţi bani ar avea, de fapt, liderul de la Kremlin appeared first on Cancan.