ANM, anunțul momentului! În ce direcție se va deplasa norul de fum de la Cernobîl

16:10

A fost considerată o femeie frumoasă, dar trăsăturile cu care fusese înzestrată de natură nu i-au mai plăcut! Brigitte a decis, în urmă cu mulți ani, să pășească în cabinetul medicilor esteticieni și pare să-și […] The post Ce ”spate” are Brigitte Sfăt! Soția lui Florin Pastramă s-a ”tunat” de toți banii! appeared first on Cancan.