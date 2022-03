Istoria tensiunilor dintre Chris Rock și Will Smith, care a culminat cu palma de pe scena Oscarurilor

Gluma lui Chris Rock pe seama soției lui Will Smith, la gala premiilor Oscar din acest an, nu este prima ironie a comediantului la adresa Jadei Pinkett Smith. CNN a trecut în revistă comentariile făcute de Rock de-a lungul timpului și care au culminat cu palma primită duminică de la Will Smith în timpul decernării […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea