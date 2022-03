Are nume de artistă și un corp ca din revistă. Alexandra Stan e hot și nu ai cum să o confunzi!

08:30

Noi detalii ies la suprafață despre negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina. Oligarhul rus Roman Abramovici și oficialii ucraineni ar fi fost otrăviți, potrivit unor informații oferite de publicația străină The Wall Street Journal. Aceștia […] The post Abramovici și oficialii ucraineni, otrăviți?! Cine a vrut să saboteze negocierile pentru încheierea războiului appeared first on Cancan.