Nunta perfectă în 10 pași. Toate viitoarele mirese trebuie să știe

12:00

De când a aflat că va deveni mămică, Vlăduța Lupău trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, însă artista nu credea că o să ajungă să-și vadă visul devenit realitate . Iată cu ce […] The post Nu credea că va deveni mamă vreodată! De ce boală suferea Vlăduța Lupău appeared first on Cancan.