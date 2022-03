Zelenski NU cade în CAPCANA Rusiei! Prima reacție după negocierile de la Istanbul: Nu poți avea încredere decât într-un rezultat concret

20:00

Primul articol al unei echipe 100% romanesti, coordonata de chirurgul Florin Grama, medic primar chirurg la Spitalul Clinic Coltea si lector universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti, a primit acceptul pentru publicare in revista Societății Americane de Chirurgie Colorectala (ASCRS) - Diseases of the Colon & Rectum Journal, cea mai prestigioasa revista din lume adresata chirurgiei colonului si rectului. Revista americana este considerată un reper in domeniul publicațiilor medicale, fiind pozitionata in top 10% publicatii medicale la nivel mondial.