Volodimir Zelenski, Președintele Ucrainei, va vorbi în Parlamentul României

07:50

Facturi mai mari pentru bucureșteni! Preţul energiei termice ar urma să crească, de vineri, în Capitală, la 330 de lei fără TVA/gigacalorie, potrivit unui proiect de hotărâre cu care a fost suplimentată ordinea de zi […] The post Vești proaste pentru bucureșteni! Vor plăti de două ori mai mult la căldură, din aprilie appeared first on Cancan.