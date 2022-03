Faimosul „Cyborg” Taras Koval a murit apărând Kievul: „Să nu-ți pară rău, sau să-ți fie milă pentru el!”

08:30

Academia de Arte și Științe Cinematografice a anunțat că lui Will Smith i s-a cerut să plece de la Gala Oscarurilor de duminică, după ce l-a lovit pe Chris Rock, însă acesta a refuzat, potrivit The Guardian. Instituția a deschis o anchetă disciplinară pe numele actorului. Mulți s-au întrebat de ce lui Will Smith, care […]