Pasagerii - un techno-thriller și o satiră socială necruțătoare

John Marrs, autorul bestsellerului Suflete pereche, ecranizat de Netflix sub titlul The One, revine în colecția Fiction Connection a Editurii Trei cu un nou roman – Pasagerii. Un thriller alert în care scriitorul își imaginează modul în care tehnologia și rețelele sociale deturnează oamenii din toate categoriile sociale.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro