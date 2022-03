Ce comparație! MM Stoica îl ridică în slăvi pe Tavi Popescu: „Vezi, mă? Șmecherii intră în minutul 80!”

14:30

Ucraineanca Lesia Tsurenko, 135 WTA, a stârnit un val de compasiune, după ce a postat un mesaj dureros pe rețelele sociale. „După cea mai grea lună din viața mea am dureri de cap, atacuri de panică și vină constantă pentru războiul din Ucraina. Mă confrunt cu multe provocări. Ca jucătoare provenită din Kiev, nu am efectiv unde să merg. Azi fiecare ucrainean are propria poveste de coșmar. Unde să mă duc acum?”, a scris ea. ...