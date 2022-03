La un pas de tragedie. Pieton spulberat de două maşini, în Covasna. Trafic întrerupt pe DN 11

22:45

Liderul Forței Dreptei Ludovic Orban, care a deținut în trecut funcția de președinte al PNL, a vorbit, joi seara, în emisiunea "Legile Puterii", de la Realitatea PLUS, și despre situația lui Traian Băsescu, declarat recent colaborator al fostei Securități, care trebuie să părăsească zilele acestea casa de protocol. "Trebuia sa i se intample asta in 1991. (...) Orice a completat a comis fals si uz de fals. (...) Dosarul in care a turnat au fost tinute la sertar. (...) Problema este cum a fost posibil asa ceva?", a afirmat Orban.