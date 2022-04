Militarii ruși au luat cu ei ceainice, aparate de cafea și ostatici, când au plecat din Cernobîl

18:10

Vă invităm să vizitati expoziția La marginea lumii / At the edge of the world. Expoziția poate fi vizitată până pe 29 mai 2022, de marți până sâmbătă, între orele 12:00 și 18:00, la sediul permanent al Fundației Art Encounters, Bd. Take Ionescu nr. 46C (Casa ISHO), Timișoara. Curatoriată de Diana Marincu, Directorul artistic al […]