Cum își pregătește Silviu Prigoană copiii pentru viață! Mărturisiri exclusive la Xtra Night Show: „Învață chineză”

15:30

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! "Nu am prea mulți prieteni în showbiz pentru că, din păcate, nu avem interese comune. Pe Anamaria am consiliat-o cu câteva ocazii și chiar i-am alcătuit o echipă care să se ocupe de aparițiile ei în reviste. Cea mai bună copertă pe care a făcut-o vreodată a fost făcută cu mine şi echipa mea. Nu am repetat experiența. Per ansamblu, sunt oameni cu care nu pot rezona până la capăt.",...