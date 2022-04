Claudia Pătrășcanu, de urgență la spital cu fiul cel mic! Artista nu s-a putut prezenta la ultimul termen al procesului cu Gabi Bădălău

18:10

Sâmbătă, 2 aprilie 2022, ora 19:00, Daniel Jinga, directorul Operei Naționale București, își spune povestea în fața lui Adrian Artene. Gusturile muzicale, experiențele de pe scenă alături de reprezentanții genurilor pop și rock, susține el, […] Directorul Operei Naționale a fost „contestat" din cauza alegerilor muzicale. Daniel Jinga: „Cea mai mare vulnerabilitate a mea era că am dirijat concerte pop și rock simfonic!"