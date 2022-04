Directorul Operei Naționale București zguduie lumea bună a muzicii! Daniel Jinga: ”Mesajul din manele se regăsește și în Traviata!”

20:20

Consultă zodiacul chinezesc pentru luna aprilie 2022. Anul acesta va fi unul cu totul exploziv. De regulă, începe cu o lovitură puternică și se termină cu un ton înăbușit. Este un an predestinat și marcat […] The post Cele 4 zodii din horoscopul chinezesc care vor avea un aprilie de vis! Au parte de succes pe toate planurile appeared first on Cancan.