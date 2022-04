Testul cu beţe de chibrit care îţi pune IQ-ul la încercare! Ai voie să muţi de 3 ori

23:10

”Meseria” de mamă este extrem de dificilă, mai ales când îți dorești să mai faci și altceva. Gina Pistol s-a plâns urmăritorilor săi de pe Instagram că este epuizată. Vedeta Antena 1 spune că nu […] The post Gina Pistol a cedat! Este greu să creşti un copil de doar câteva luni, iar Smiley a avut o reacţie „dubioasă” când a aflat appeared first on Cancan.