Jocul exclusiv care vine cu bonusuri foarte tentante...

16:00

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „Nu studiez foarte mult la nici unul dintre instrumente, ci doar ocazional și în funcție de proiectele pe care le am. Îmi trezesc amintiri, am destule ore de studiu din școală și din facultate. Este un sentiment nu tocmai plăcut. Am rămas cu o chestie din școală, cu un sentiment de chin, de muncă, de ore de studiu la instrument, pentru care eram certată dacă nu ieșea bine. Ne preg...