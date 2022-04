Sâmbăta vie a fotbalului românesc

20:10

FC Voluntari s-a impus la limită cu Farul, scor 1-0, după un gol marcat pe final de meci. După partidă, Gică Hagi, antrenorul constănțenilor, a analizat prestația elevilor săi. Hagi s-a declarat nemulțumit de jocul echipei sale și nu s-a ferit să-și critice jucătorii după înfrângerea în fața ilfovenilor. „Un meci slab, fără calitate mare. Ambele echipe nu au prestat un joc bun. Am dorit să câștigăm, am încercat, dar am fost previzibili. ...