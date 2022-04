Punct şi de la capăt

14:50

A trecut o lună și mai mult de o săptămână de când a început agresiunea rusă în Ucraina. În această perioadă și cetățenii Republicii Moldova trec prin teamă, nesiguranță și sunt dornici de a se instaura cât mai repede pacea în această regiune. Ce cred ei despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână. Unii săteni din Chirileni, Ungheni, cu care a discutat Europa Liberă spun că ar exista o polarizare clară în ceea ce privește percepția despre popoarele celor două țări aflate în război în momentul de față. Ucrainenii ar fi mai bine văzuți decât rușii. Foarte probabil că pe timp de pace diferența era mult mai mică și chiar, poate, în favoarea rușilor. Oamenii cu care am discutat la întâmplare pe străzile localității spun că pacea și libertatea nu sunt pe gratis și așteaptă o încetare cât mai grabnică a acestui război din imediata vecinătate a Republicii Moldova.– „Oare este cineva care să fie de partea războiului? Eu războiul l-am văzut doi ani și două luni.”Europa Liberă: Unde?– „În Afganistan. Și de aceea, precum spune o zicală moldovenească: „Nici la puiul cel de șarpe și nici la cel mai mare dușman nu-i doresc război”. Trebuie să se unească toate țările de pe tot globul pământesc pentru a-l convinge, dar nu de a-l convinge, ci a-i impune lui Putin să se oprească, pentru că ei își apără interesele și acumulează bogății, dar din cauza lor mor femei însărcinate și copii nevinovați. Pentru ce și cui îi trebuie războiul?”Europa Liberă: Vă este clar de ce a început acest război între Moscova și Kiev?– „Pentru acapararea pământului, spun că acolo au trăit rușii, dar ce o să dea asta? Pentru ce pământ, dacă în Rusia știu că este pământ o grămadă? Las’ să creeze infrastructură, că ei mulți spun că să fi rămas în Rusia poate eram gospodari de atunci, că era pământ pentru moldoveni.”Europa Liberă: Dar Vladimir Putin și anturajul său insistă că trebuie „denazificată” Ucraina.– „Nu, este Dumnezeu, care n-o să permită așa ceva, pentru că rusul îi rus, moldoveanul îi moldovean, ucraineanul îi ucrainean și-i spre binele poporului ucrainean, pentru că-s uniți și luptă cu un așa gigant rus pe care l-am socotit până acum. Mai rău pentru Moldova, ceea ce sperăm să nu ne afecteze.”Europa Liberă: De ce-i mai rău?– „Ei, nu comparăm moldovenii cu ucrainenii. Uitați-vă, legea pe care au scos-o la noi, eu din tot tineretul, patru oameni când să îi duc la voenkomat (comisariatul militar) nu-i găsesc măcar pe doi-trei. „Ce ai mata cu mine, că eu am voiennîi bilet (livret militar)?”. Da, și eu regret. Pentru ce am slujit și mi-am pierdut sănătatea? Compensație am avut 100 de lei până nu demult, acum, mulțumesc conducerii, am 750, dar pentru război, nu că numai eu, și acelea-s mame. Eu acum văd interviuri că mama n-a știut că copilul îi la război... Noi ne duceam înainte, dar nu era democrație, era dictatură, trebuia să fii prezent și te-au dus, plângeau părinții. Mulți părinți nu și-au văzut copiii, copiii n-au văzut părinții, parcă așa era scris, dar acum în mod democratic n-ar trebui să fie război. Eu însumi am adus refugiați. Un coleg de-al meu din Ucraina cu care am slujit împreună, acum m-a găsit pe Facebook și-mi scrie: „Iura pomoșci nado” („Iurie, am nevoie de ajutor”). Ajută-mă, te rog, să-mi duc nepoata și fiica. Au plâns până la vamă la Sculeni. Eu zic că dacă ar fi fost Facebook-ul în Afganistan în ‘86-’89, să fi știut lumea ce se petrece acolo, noi eram eroi. Acum noi vedem totul. Au trecut două săptămâni și m-a sunat din nou: „Mai ajută-mă o dată. Vino și-mi ia de la Ocnița soția și două fete”. Le-am dus la Ungheni, s-au angajat la lucru. Ei toți așteaptă că poate se va opri, dar de-amu s-a împlinit mai mult de-o lună...” Europa Liberă: Dar Moldova este afectată de acest război?– „E afectată economic. Uitați-vă la prețurile acestea care sunt și ce ne așteaptă pe noi – de anul trecut secetă, iarna secetă, se așteaptă și la vară secetă. Prețurile, îi 20 de mii de lei tona de îngrășăminte, impozite, pătlăgica-i 5 lei.”Europa Liberă: Despre societatea moldavă s-a spus că e profund divizată. Iată acum poate să apară o idee care ar consolida această populație scindată?– „Cetățenii Republicii Moldova, noi spunem că nu sunt chiar ca ucrainenii uniți să lupte, dar e momentul și pentru noi e o lecție ca să fim uniți. Eu când îi văd în sat că și în timpul acesta, după ce Putin și-a arătat ceea ce n-am știut nimeni, eu chiar aș vrea ca cetățenii să aibă doar viziuni europene, cum s-au unit toate țările și toți îs împotriva acestui vrăjmaș care a dus multe războaie și care a dus la pierdere de vieți omenești și distrugerea economiei. Cred că acum cetățenii Republicii Moldova vor înțelege că Uniunea Europeană este unica scăpare, sunt state bogate de la care dacă noi nu am fi primit acum ajutor ne-ar fi fost cu mult mai rău.”Europa Liberă: Și Republica Moldova a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană, mai întâi trebuie țara să devină candidat. Credeți că e ușor să parcurgă această cale de eurointegrare Republica Moldova?– „Nu e ușor, este foarte greu și regret că e foarte târziu. Nu vreau să motivez iarăși că 30 de ani, 30 de ani..., dar, într-adevăr, s-a reținut în favoarea cuiva, că n-o să avem gaz, n-o să avem unde lucra. Iaca s-au convins că mai sunt și alte ieșiri, ne-ar reținut 30 de ani, dar pe viitor cred eu că o să avem o perspectivă mai bună pentru cetățenii Republicii Moldova.” Europa Liberă: Și relația cu Federația Rusă cum ar trebui să se dezvolte în continuare?– „Trebuie să avem relații cu toți. De ce noi n-am putut să ducem merele până acum, de ce n-am putut să ducem poama până acum, dacă cetățenii ruși au solicitat, ei de o viață au mâncat mere și poamă din Moldova? Dar politicul ne-a făcut așa ca la noi să șadă în depozite și să nu le putem realiza. Relații bune trebuie să avem, să ducem și mere, și vin ș.a. și în alte țări europene să avem cote, și în Rusia. Asta-i părerea mea.”Europa Liberă: Dar credeți că Rusia nu se va mai uita cu ochi răi la Republica Moldova, dacă ține calea spre Uniunea Europeană?– „D-apoi Putin e dictator, o să vină altă guvernare, o să vină alți oameni cu alte viziuni la Moscova și o să accepte, o să găsească relații bune și cu Republica Moldova, și cu alte țări.”Europa Liberă: Dar Moldova mai aproape de Uniunea Europeană cu sau fără Transnistria?– „Aici e greu de spus, e clar lucru că cu Transnistria. Dar cum, chiar să dăm Transnistria? Vasăzică am luptat în ‘92, au decedat oameni, avem istoria aceasta și acum hai s-o dăm și se mai duce și sudul și cu ce rămânem? Transnistria trebuie să fie împreună cu Republica Moldova.”Europa Liberă: Autoritățile statului de când s-a început acest război ruso-ucrainean se descurcă cu situația din țară?– „Eu la mulți le spun: „Dacă nu vreți să mă ajutați, măcar nu mă încurcați. Pur și simplu păstrați calmul, că dacă ne potriveam ca și la prețuri și ascultam din altă parte, avea să fie o neclaritate, dar acum ne spune că pe Moldova până când n-o paște pericolul”. Eu cred că guvernarea în timpul de față se descurcă, dacă am fi avut altă guvernare, poate luptam și noi împotriva ucrainenilor și era o sărăcie mult mai mare, dar actuala guvernare se descurcă așa cum trebuie.” Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție la Chirileni, Ungheni, și întrebăm localnicii: ce preț are pacea?– „Cel mai mare preț din lume are, fiindcă orice om, orice vietate are nevoie de dânsa și nu poate să aibă preț pacea. E prețul Domnului și prețul umanității, nici nu știu cum să zic. Pacea îi cea mai scumpă pe lume. Mă gândesc că Dumnezeu o să aibă milă și o să-l oprească. Ceea ce poate să facă și să-l oprească, numai Domnul poate să-l oprească.”Europa Liberă: Dar vă este clar de ce a început acest război între Rusia și Ucraina?– „Nu pot spune, eu încă nici până acum n-am înțeles.”Europa Liberă: Se vor împăca ușor aceste două țări, două popoare?– „Popoarele – da, dar cei care conduc, nu cred. Ambele popoare așteaptă pacea, așteaptă ca ei să se împace, așteaptă ca să se termine calvarul care s-a început.”Europa Liberă: Am înțeles că aveți doi copii în Rusia, da?– „Trei am în Rusia...”Europa Liberă: Trei copii aveți în Rusia?– „Trei copii și șapte nepoți, și gineri, și nurori.”Europa Liberă: Și vorbiți cu dânșii?– „Vorbesc zi de zi.”Europa Liberă: Și ce vă spun ei?– „Că ei tot așteaptă să se termine, ei vor să vină acasă. Ce să facem?...”Europa Liberă: Dar viitorul Moldovei cum îl vedeți?– „Cândva mama mea mi-a spus o vorbă – „Moldova o să înflorească, dar o să treacă prin foarte multe chinuri și mari greutăți, dar pe urmă o să fie înfloritoare”. Dar când? Să sperăm că în curând.”Europa Liberă: Dar între timp, iată, mai mult de un milion de cetățeni au ales calea pribegiei, au mers în străinătate, acolo și-au găsit rostul, bucata de pâine și-o câștigă acolo. Credeți că o parte din ei vor reveni acasă?– „Eu cred că toți au să revină acasă cu timpul, au să se reîntoarcă.”Europa Liberă: Dar din cei trei copii care sunt în Rusia, unul măcar vă spune că se va întoarce în Moldova?– „Da, o să vină fiica și o aștept.”Europa Liberă: Dar băieții, feciorii?– „Feciorii nu, că-s căsătoriți cu rusoaice și copiii lor deja îs studenți la universități, nu cred că aceia au să poată să părăsească și să vină. Dar fata îi căsătorită cu un moldovean și așa și spune: «Mămică, eu cred că o să mă întorc».”Europa Liberă: Dar relațiile dintre Republica Moldova și Rusia cum ar trebui să se dezvolte?– „Așa cum au fost până acum, dar, iarăși, cine știe după toate acestea ce va mai fi și cu Rusia. Dar noi sperăm la bine între toate popoarele și pacea care a fost pe pământ, dă Doamne, să revină.” Europa Liberă: Vladimir Putin n-a ascuns că el își dorește refacerea Uniunii Sovietice. E cu putință să fie refăcut URSS-ul?– „Tot din spusele cuiva, aflându-mă în Rusia, am stat de vorbă cu niște oameni care mi-au zis că cândva au să se reîntoarcă acele republici, numai în afară de Moldova. Așa am auzit eu de la niște oameni din Rusia, că Rusia o să adune din nou toate republicile în afară de Moldova.”Europa Liberă: Dar Dvs. unde vedeți locul Moldovei?– „Aliată la România cred că. Unde putem să ne mai ducem în altă parte, dacă nu la Patria-mamă, cu care zicem că suntem o țară, un grai, un popor?...”Europa Liberă: Dar calea asta de integrare europeană nu vă insuflă speranță?– „Mie îmi insuflă speranță, dar parcă aș zice eu că nu prea suntem noi pregătiți de a intra în Uniunea Europeană, nu putem noi fi văzuți așa cum sunt țările celea de acolo. Noi suntem un stat mic, doar alături de România poate să fim acolo, în statul acela și noi văzuți, dar așa, suntem un stat mic.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace! Pace și să-mi văd copiii acasă...”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Chirileni, Ungheni, și întrebăm cetățenii ce părere au despre acest război ruso-ucrainean.– „Îmi pare rău pentru poporul ucrainean că trece printr-o așa perioadă grea și împreună cu dânșii suntem și noi care avem tot aceeași suferință. E trist că politicienii noștri nu au un cuvânt comun ca să se înțeleagă, ca lumea să nu aibă așa necazuri.”Europa Liberă: Vă este clar de ce s-a pornit acest conflict armat?– „E clar. Donbasul, Luhanskul și Crimeea, mă rog, acolo-s orașele cele mai bogate din Ucraina și rușii nu vor să scape așa bogății din mâinile lor, cu toate că ei au în Rusia lor atâta bogăție, ar trebui acolo să investească în țara lor și să lase ucrainenii în întregime așa cum a fost țara lor de când o cunoaștem noi ca istorie.”VIDEO: „R. Moldova trebuie să aibă relaţii bune şi cu Estul, şi cu Vestul, doar că Rusia lui Vladimir Putin ne arată ce scopuri urmăreşte cu adevărat" - Iurie Stoica, primarul satului Chirileni, Ungheni. Europa Liberă: Urmăriți la televizor aceste evenimente, declarațiile lui Vladimir Putin, declarațiile lui Volodimir Zelenski?– „În primele zile chiar le urmăream, dar, știți, deja eram într-o depresie totală. Ne gândim și la noi, în primul rând, că nu știm pe noi ce ne așteaptă după războiul acesta, ce impact o să aibă. Clar că se vede impactul deja și asupra economiei, chiar și gazul, și energia, dar sperăm că se va rezolva pe cale pașnică, să nu fie al treilea război mondial, cum se prezice.”Europa Liberă: Dar va fi ușor de negociat pacea?– „Foarte greu, foarte greu, pentru că rușii nu vor să cedeze. Cum ai noștri au dat Transnistria, cred că urmează și ucrainenii, cu toate că Zelenski n-o să meargă la pasul acesta, dumnealui așa a și comunicat că, fără referendum, nu lasă părțile acestea de pământ. Așteptăm să vedem mai departe cum o să evolueze situația, Zelenski, în general, e un conducător bun, un patriot care își iubește țara, poporul și-i curajos, a rămas în țară să lupte împreună cu poporul ucrainean.”Europa Liberă: Acest război va avea biruitori și învinși?– „Desigur, pentru că în nicio luptă nu iese cineva fără pierderi, pierderile sunt deja. Sunt pierderi umane – civili, soldați care nici nu s-au pregătit poate...”Europa Liberă: Credeți că în aceste timpuri se decide și viitorul Republicii Moldova, pe ce drum să se îndrepte țara?– „Bineînțeles. Dacă s-a scris cererea de aderare la Uniunea Europeană, deja-i o cale pentru Republica Moldova care este foarte grea. La noi situația în țară este foarte grea.” Europa Liberă: Dar ce înseamnă „situație grea”?– „Criză, în primul rând, de energie, gaze, alimentație; agenții economici nu au unde își distribui marfa, merele depozitate în cantități foarte mari nu au unde le distribui. Noi suntem blocați din toate părțile, doar atâta așteptăm de la Europa că ne mai dau bani, poate o să fie și scăpare. Și seceta care ne presează anul acesta tot o să aibă un impact foarte negativ asupra economiei.”Europa Liberă: Dar și în Republica Moldova cetățenii nu sunt uniți. Cele trei decenii de independență au arătat că societatea rămâne a fi profund dezbinată. Credeți că acum ar putea să apară o idee care ar consolida societatea?– „O consolidare a fost și ajutorul pe care l-a acordat poporul moldovean pentru refugiații din Ucraina, s-a văzut că totuși există unire între moldoveni, dar asta e că avem multe naționalități și ieșim din pragul satului Chirileni, ne ducem la satul Pârlița, acolo, poftim, îs cu Putin. Îi diferență. Așa că asta și o să ne dezbine pe noi ca națiune. Mă rog, au păreri pozitive despre Putin, cu toate că Rusia nu ne-a ajutat niciodată. Ce am avut noi în acești 30 de ani de la Rusia? Nimic! Dacă în Transnistria plătesc bănuți pentru gaz, aici moldovenii achită foarte scump.”Europa Liberă: Și cum vedeți satul Chirileni, Republica Moldova peste 10 ani, peste 15 ani?– „Satul Chirileni îl vedem ca un sat prosper și dorim să creăm în satul Chirileni. Asta e că tineretul ne părăsește, fiecare caută un loc mai bun de trai. E greu pentru tineri, e foarte greu să se stabilească cu traiul în sat și chiar și în oraș, îndeosebi pentru începători. Eu tot am doi băieți, unul e în România și altul e la Chișinău. Cel mai mic parcă avea gânduri pentru Republica Moldova, dacă văd că nu prea, știți, situația care este și pentru a crea o familie la noi în țară, și ca să poți trăi, nu poți aici să te descurci. E greu.”Europa Liberă: Ia ziceți și Dvs., ce credeți despre acest război dintre Rusia și Ucraina?– „Război, asta nu-i bine, trebuie să fie pace pe pământ și ei să se împace. Adică, unii spun că Putin îi vinovat, ei între dânșii nu se pot lămuri acolo. Eu nu pot să spun că Putin îi vinovat sau că celălalt îi vinovat, trebuie ei să hotărască, să facă o întâlnire, că altfel se urăsc ei, dar ei trebui ei să hotărască într-o parte, că lumea suferă, pleacă copiii și-i dureros.” Europa Liberă: Dar cum se răsfrânge acest război asupra Republicii Moldova?– „Ca fiecare om trăim cu frică, poate să fie și la noi mâine-poimâine așa ceva. Nu știm ce o să fie, dar ne gândim la Dumnezeu, dar nu știm ce o să fie mâine-poimâine, adică poate să vină și la noi, cum trag sărmanii ucraineni că de-amu s-a ridicat și a crescut îndoit și întreit.”Europa Liberă: Ce a crescut?– „Prețurile la tot, la producție, la tot.”Europa Liberă: Dar calea Republicii Moldova pe care trebuie să se îndrepte care e corectă?– „E bine să ne unim cu Europa, să mergem înainte, cum ne-au promis, dar, mă rog, mai sunt și piedici. Are și ea, pe dânsa tot o împiedică, dna Maia Sandu nu poate să meargă înainte, pentru că unul trage în stânga, celălalt în dreapta. Care o susțin, care nu, care o vorbesc de rău, care de bine, mă rog, ca fiecare cetățean. Eu, de-o pildă, n-am votat, dar țin cu dânsa, adică să scăpăm de nedreptăți, de corupție, de sărăcie, de toate acestea. Sperăm să fie bine, ca fiecare om să fie bine, că avem copii mici care trebuie să crească mari și să fie sănătoși.”Europa Liberă: Îi e greu unei familii tinere să se descurce?– „Îi greu, nu-i de lucru în Moldova, așa, să plătească salariul care îl promit. Nu-i una, nu-i alta, trebuie să plecăm în Europa, pentru că suntem nevoiți.”Europa Liberă: Ați mers pe calea străinătății?– „Da, am fost, cum se duce lumea.”Europa Liberă: Unde?– „În Franța, în Germania, Polonia, Rusia și mai departe nu vreau să mai spun.”Europa Liberă: Și o să vă mai duceți sau rămâneți acasă?– „Cât am puteri, o să mă duc, că încă mai pot, până când bogdaproste, mă mai descurc.”Europa Liberă: Câți bani îi trebuie unei familii să zică că are o viață decentă?– „Trebuie să ai măcar vreo mie de euro, dar la noi în Moldova nu dă nimeni așa salarii.”Europa Liberă: Dar dacă ați avea salariul acesta de o mie de euro aici, în Republica Moldova, v-ați mulțumi?– „Nu s-ar duce nimeni, normal că ar sta acasă, și-ar ajuta părinții și crește copiii. Dar așa, suni seara acasă și copiii la telefon: „Tata, tata...”. Asta nu-i bine.”VIDEO: „Blestemat să fie acest război pe care l-a pornit Putin, curg lacrimi și se varsă sânge. Dar acest război ajută Moldova să meargă spre UE, chiar dacă eu sunt convinsă că doar unirea cu România ne va duce în Uniunea Europeană”, Ludmila Semeniuc, asistentă socială în satul Chirileni, Ungheni Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție aici, la Chirileni, Ungheni, și întrebăm cetățenii ce părere au despre acest război dintre Rusia și Ucraina care durează mai mult de o lună de zile.– „E un război nedrept, e o vărsare de sânge, mor oameni nevinovați, mor copii, suferă cel mai mult oamenii de rând, oamenii simpli care au muncit o viață, au agonisit (care mai mult, care mai puțin) și acum sunt nevoiți să ia două-trei lucruri din fugă, uneori nici actele nu reușesc să și le ia și să meargă în necunoscut. Cel mai dureros este când vedem în diferite știri un copilaș de trei-patru ani singur, târâie geamantanul după el, mămica lui ceva a pățit sau tăticul e nevoit să rămână în război. Cred că e o nedreptate mai mult pentru omenire, am rude care suferă foarte mult.”Europa Liberă: În Ucraina aveți rude?– „În Ucraina, în Zacarpatia (Transcarpatia). Discutam zilnic, mai ales când s-a început, dimineața și seara discutam, le-am propus să vină la noi până se va liniști, dar ei plâng și spun că nu pot să lase, au agonisit o viață și acum să lase totul și să fugă. Avem la rude familii venite din Ucraina și, dacă așteptam o familie, au venit șase și s-au plasat în familii, s-au acomodat, dar oricum sunt stresați, plâng permanent, copiii întreabă unde-i tăticul și când vine, e foarte dureros. Dacă sincer, cred că noi înșine nu ne-am așteptat că o să fim atât de omenoși, atât de buni la suflet, atât de deschiși, dar frica asta că mâine-poimâine am putea nimeri și noi în situația lor și dorința de a face un bine ne-a motivat pe toți să fim foarte receptivi. Chiar mă mândresc cu Moldova, o țară mică, dar cu o inimă foarte mare și cred că am rezistat și datorită dnei președinte, care e foarte activă, și datorită ajutoarelor pe care le-am primit de la țările europene și toate țările care au contribuit la asta.”Europa Liberă: Dar credeți că în aceste timpuri se decide și soarta Republicii Moldova, încotro – mai aproape de Est, mai aproape de Vest?– „Eu cred că-i o cotitură foarte mare și cred că multă lume care erau admiratorii lui Putin și ai poporului rus, deoarece mai înainte oamenii plecau la lucru mai mult în Rusia decât în Europa, acum majoritatea au înțeles că e o cotitură, o ruptură mondială sau cum să-i mai spun.”Europa Liberă: De aici din sat, din Chirileni, este lume plecată în Federația Rusă la muncă?– „Da, sunt foarte mulți, sunt și stabiliți acolo.”Europa Liberă: S-au întors, iată de când s-a declanșat acest război, cineva acasă?– „Nu, nu s-au întors. Adică, cei care sunt stabiliți acolo cu familiile cred că nu-i atât de ușor să lase totul și să se întoarcă, dar s-au stopat, nu mai pleacă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Chirileni, Ungheni, și întrebăm cetățenii ce părere au despre acest război care se duce de atâta timp între Rusia și Ucraina.– „Toată lumea îi contra și n-a trebuit să fie război. Am trăit atâția ani, veki, stoletia (veacuri, sute de ani), dar amu, dacă s-a stârnit așa...”Europa Liberă: Și vă este clar cine poartă vina?– „Cine-i de vină? Nu știu, tot cred că-i din sus, totuși trebuie de gândit la un moment. El și-a ferit țara lui, l-au numit și Putin, a ferit-o de dușmani și el, n-a vrut să se apropie NATO de dânsul și o gândit că raz-dva (una-două) și totul se termină, dar nu-i taman așa cum o gândit Putin.” Europa Liberă: Vă dau ochii în lacrimi, de ce?– „De asta că ei nu vor să se împace. Mie îmi pare rău că multă lume se chinuie și suferă, că am petrecut și eu războiul...”* * *Voci adunate în comuna Chirileni din raionul Ungheni. „Din punct de vedere economic, Republica Moldova este a treia cea mai afectată țară din cauza războiului din Ucraina”, spune președinta Maia Sandu, într-un interviu cu Europa Liberă. Bugetul țării este în dificultate din cauza crizelor energetică și a refugiaților, dar și a scăderii veniturilor din comerțul cu Estul. Guvernul va cere sprijin donatorilor occidentali, inclusiv la o conferință organizată săptămâna viitoare la Berlin, sub egida Uniunii Europene, la inițiativa României, Franței și Germaniei. Maia Sandu vorbește despre impactul asupra țării aflată la linia frontului dintre Ucraina și Rusia. Maia Sandu: „Efectele sunt majore și aici vorbim, în primul rând, de efectele economice. Cred că după Ucraina și Rusia, țări implicate în război, Republica Moldova este a treia cea mai afectată țară din cauza acestui război și aici sunt multe dimensiuni ale acestor consecințe. În primul rând, noi importam 26% din Ucraina, Rusia și Belarus, deci aceste produse nu mai pot veni din piețele de Est, asta înseamnă căutarea piețelor în altă parte, asta înseamnă costuri mai mari pentru transport, și nu doar, asta înseamnă importuri mai scumpe și inflație. Pe exporturi, noi exportam 15%, iarăși asta înseamnă pentru agenții economici din Republica Moldova să-și găsească alte piețe de export, asta nu se întâmplă peste noapte, ia timp și asta înseamnă venituri ratate, asta înseamnă locuri de muncă pierdute. Partea cu atragerea investițiilor devine mult mai complicată, pentru că suntem într-o zonă din imediata apropiere a războiului, asta înseamnă riscuri de securitate, incertitudine și e mult mai complicat să atragem investitori în Republica Moldova. Nu mai vorbesc despre efectul creșterii vertiginoase a prețurilor la resursele energetice care și până la acest război erau o problemă pentru Republica Moldova, acum, din cauza războiului, această creștere a prețurilor la resursele energetice va fi de durată și va avea implicații pe o perioadă îndelungată asupra economiei și asupra vieții cetățenilor.”Europa Liberă: Securitatea națională este afectată și ea?Maia Sandu: „Evident, au crescut riscurile de securitate, pentru moment nu există indicii care să ne pună în gardă, care să vorbească despre un pericol imediat, dar e clar că suntem într-o zonă de instabilitate și e clar că avem vulnerabilități majore pe plan de securitate.”Europa Liberă: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare făcuse o analiză și spunea că, dacă mai continuă acest război în imediata vecinătate a Republicii Moldova, s-ar putea ca fiecare al doilea cetățean al țării să fie și mai sărac decât este astăzi. Să vorbim despre combaterea sărăciei, e tocmai 1 aprilie, și nu e o zi doar a umorului, dar de astăzi guvernarea a promis că majorează pensiile.Maia Sandu: „Crizele economice bat, în primul rând, peste cei care au venituri mici și pensionarii fac parte din această categorie a oamenilor vulnerabili. Iată această indexare care vine să compenseze prețurile mult mai mari, căci avem o inflație înaltă, vine să compenseze inflația și cu o sumă suplimentară, cele 170 de lei, care este o componentă nouă în Legea indexării pensiilor, astăzi intră în vigoare, astfel o parte din cetățenii noștri care se simt mai vulnerabili, care au venituri mai mici vor putea să primească o plată în plus. Sigur că sunt și multe alte categorii și guvernul încearcă să ajute agricultorii, pentru că e tare important să reușim să pornim sezonul agricol, vedeți că cresc la nivel internațional prețurile la produsele alimentare și este foarte important să putem să producem alimentele de care avem nevoie aici în țară, evident, să avem și un surplus, să exportăm, pentru că prețurile vor fi înalte și agricultorii vor putea să câștige mai mulți bani, dacă reușim să avem o roadă bună anul acesta.”Europa Liberă: Anul pare a fi unul secetos. Am discutat și eu cu mai mulți fermieri, cu mai mulți agricultori care deplâng, în primul rând, efectele acestui război, pentru că unii din ei nu-și pot importa îngrășămintele, fertilizanții, alții spun că motorina, depășind prețul benzinei, e o bătaie de cap, pentru că mulți din ei nu au bani și acum e tocmai perioada pentru lucrările de primăvară. Maia Sandu: „Sigur, importurile, exporturile noastre cu țările din Est au fost oprite, pe de altă parte, prețul la carburanți a crescut foarte, foarte tare – toate aceste lucruri sunt consecințele războiului. Guvernul a anunțat că va compensa 30% din valoarea accizei la carburanți, la motorină, pentru motorina folosită în agricultură și va achita dobânda pentru agricultorii care vor să se împrumute astăzi, așa încât să aibă suficiente mijloace circulante sau să facă investiții pentru ca să trecem peste această perioadă complicată, dar e foarte clar că efectele războiului vor fi mari, vor fi de durată. Asta înseamnă să ne revedem anumite planuri, asta înseamnă să încercăm să economisim mai mult și să investim mai mult, așa cum bugetul statului trebuie să treacă și trece printr-o corectare pornind de la noua realitate, așa fiecare din noi, cu bugetul nostru personal, trebuie să ținem cont de aceste realități dure.” Europa Liberă: Inclusiv oponenții politici vorbesc că în buget se face o gaură mare și e nevoie de rectificarea bugetului, Legii bugetului. Puteți să ne spuneți foarte clar, astăzi cum se prezintă situația, când e vorba despre veniturile la buget și, în general, dacă sunt bani?Maia Sandu: „Bineînțeles că bugetul trebuie rectificat, sunt niște schimbări majore, exogene, lucruri care se întâmplă nu din cauza guvernului sau din cauza noastră aici, în Republica Moldova, sunt niște șocuri externe și noi trebuie să ne ajustăm la ele. Va crește deficitul bugetar, pentru că sunt mai mici veniturile din cauza efectelor acestui război, oamenii câștigă mai puțin, companiile câștigă mai puțin și asta înseamnă că plătesc impozite mai mici; sunt cheltuieli noi pe care trebuie să le acoperim, inclusiv cheltuielile pentru sectorul agricol – un exemplu, dar multe altele, pentru că guvernul...”Europa Liberă: Achitarea gazului a secătuit bugetul?Maia Sandu: „Doar pentru compensații au mers trei miliarde de lei. Imaginați-vă ce înseamnă trei miliarde de lei și ce alte lucruri am fi putut face cu acești bani, dar asta este realitatea. Prețul la gaze nu depinde de noi, noi nu avem gaze în Republica Moldova, cum nu avem petrol și, respectiv, trebuie să plătim prețul pe care ni-l oferă furnizorii. Și cum spuneam, bugetul va fi rectificat, crește deficitul bugetar, evident e nevoie să se găsească aceste resurse pentru a finanța un deficit bugetar mai mare, e nevoie de resurse suplimentare pentru ca să se ofere ajutor categoriilor cu venituri mici, categoriilor vulnerabile. În același timp, e important ca bugetul să continue să investească în proiecte de dezvoltare, oricât de mari ar fi necesitățile zilei de azi, e foarte important să menținem investițiile pentru proiecte de energetică, pentru a asigura securitatea energiei, cel puțin peste trei-patru ani, dacă astăzi nu este posibil să investim în eficiență energetică. E extrem de important și acesta este un mesaj pe care vreau ca toată lumea să-l înțeleagă, pentru că prețurile la resursele energetice vor crește considerabil în viitorul apropiat din cauza acestui dezastru pe piața mondială, în general, și asta înseamnă că trebuie să consumăm mai puțină energie, iar asta înseamnă că trebuie să investim în eficiența energetică și multe alte programe de dezvoltare. Nu vrem să renunțăm la dezvoltare, oricât de mare ar fi presiunea pe cheltuielile curente astăzi.”Europa Liberă: De la 1 aprilie ar putea să crească prețul pentru consumul de gaze naturale, în spațiul public deja s-a informat că mia de metri cubi ar putea să ajungă la o mie de euro și s-a mai anunțat că de la 1 mai Republica Moldova ar putea să rămână și fără gazele rusești. Aveți alternative, eventual dacă se ajunge la o situație critică?Maia Sandu: „Nu va crește tariful la gaze în Republica Moldova în luna aprilie, guvernul a anunțat acest lucru, evident că prețul crește, dar tariful existent, cel puțin pentru luna aprilie, ne permite să acoperim costurile, deci să putem achiziționa gaze. Sigur, mai departe nu știm ce va urma, nu știm care va fi prețul la gaze în luna mai, în luna iunie șiîn ce măsură tariful existent poate să acopere acest preț de achiziție. Sperăm să se calmeze lucrurile, dar nu avem prea multe semne de optimism. Pe a doua întrebare despre ce se întâmplă de la 1 mai, dacă avem alte surse în cazul în care Federația Rusă decide să sisteze livrarea de gaze, există întotdeauna piața și noi putem, avem posibilitățile tehnice să cumpărăm de pe piață. Prețurile sunt anormal de înalte, asta este problema, dar prețurile sunt foarte înalte acum și de la Gazprom din cauza prețurilor înalte și la procurarea de gaze, dar și la procurarea de petrol. Deci există o alternativă tehnică, nu este foarte clară poziția Gazprom-ului, Guvernul Republicii Moldova s-a ținut de cuvânt, a lansat acest concurs pentru a face auditul datoriilor, nu au existat suficiente oferte, companii care să vrea să facă acest audit, de aceea s-a prelungit procesul. În continuare, guvernul prelungește acest proces și va angaja la un moment această companie, va reuși să identifice o companie de audit care să poată să facă acest audit și asta înseamnă o amânare a procesului, pentru că va dura câteva luni să se facă auditul și, după asta, discuțiile.”Europa Liberă: Doar partea moldovenească insistă pe acest audit?Maia Sandu: „Exact.”Europa Liberă: Dar luați în calcul și faptul că rezultatele auditului ar putea să nu conteze pentru Gazprom?Maia Sandu: „Nu știm ce va decide Gazprom, asta este o incertitudine, noi mergem după angajamentele făcute. Deci, guvernul a făcut niște angajamente și merge exact pe angajamentele semnate, în ceea ce ține de Gazprom, nu putem avea certitudine ce acțiuni vor întreprinde și ce decizii vor lua.”Europa Liberă: Asigurarea cu gaze e comparabilă și cu asigurarea cu energie electrică?Maia Sandu: „Energia electrică este o altă poveste, dacă pot să spun așa, pentru că, din păcate, în cazul Ucrainei, care era o alternativă pentru Republica Moldova, este mai complicat să obținem un contract acum. Știu că se discută, dar nu există nicio certitudine și înțelegem de ce, pentru că Ucraina este într-o situație cu totul specială și atunci discuțiile se duc cu GRES-ul, deci cu centrala de generare din Transnistria. Or, evident că situația nu este foarte comodă din perspectiva negocierilor atunci când există doar o sursă de furnizare. Noi ne-am bucurat și ne bucurăm în continuare că spațiul ucrainean și al Republicii Moldova a fost sincronizat la spațiul Uniunii Europene, dar la modul practic nu avem încă aceste linii de tensiune înaltă construite. Știți că a fost inițiat proiectul Vulcănești-Chișinău, dar va mai dura ceva timp, de asta spuneam că oricât de complicată este situația astăzi, guvernul va găsi soluții pentru fiecare problemă în parte și pe gaze, și pe electricitate, dar oricum trebuie să reușim să mobilizăm resurse și să investim resurse în eficiență energetică, în energie regenerabilă, în alternative de furnizare a energiei electrice ca, cel puțin peste 4-5 ani, țara asta să nu mai fie într-o situație atât de complicată din punct de vedere energetic.”Europa Liberă: Pe moment, această centrală care produce energie electrică din stânga Nistrului consumă gazul pe care îl importă Republica Moldova din Federația Rusă.Maia Sandu: „Așa este.”Europa Liberă: Atunci, situația poate să devină mai complicată, dacă eventual se ajunge la această închidere a robinetului de către Gazprom?Maia Sandu: „Este și un asemenea scenariu posibil, dar eu cred că este mai puțin probabil.” Europa Liberă: În spațiul public s-au auzit voci, inclusiv cea a fostului ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, fostul deputat Igor Munteanu, care zicea că pentru Occident nu a fost clară poziția Republicii Moldova, de ce nu s-a aliniat acestor sancțiuni împotriva Federației Ruse. Ați putea să ne spuneți Dvs., totuși, care a fost raționamentul ca Republica Moldova să nu se alinieze?Maia Sandu: „Această afirmație a dlui Munteanu este una falsă. Partenerii noștri din Occident înțeleg foarte bine care sunt vulnerabilitățile noastre și pe plan de securitate, și pe plan economic. Dimpotrivă, ați văzut cât de multe vizite am avut în această perioadă și aceste vizite au fost anume pentru a exprima susținere și pentru a încuraja Republica Moldova și cetățenii ei în această perioadă complicată. Trebuie să spun că unii dintre ei sunt șocați să vadă cât de mari sunt problemele cu care ne confruntăm noi și ei încearcă să ne ajute ca să putem să facem față acestei situații. Atunci când se vorbește la modul general despre sancțiuni fără să se intre în detalii, asta este o abordare foarte superficială. Haideți să discutăm ce ar însemna asta, sancțiunile. Am zis deja că pe partea exporturilor și importurilor, cu excepția resurselor energetice, deja nu se întâmplă nimic, pentru că nu avem acces nici la piața din Ucraina, nici la piața din Federația Rusă, nici la piața din Belarus, pentru că este acest impediment care se numește războiul și exporturile, importurile noastre nu se întâmplă. Cel mai important element al relațiilor comerciale sunt resursele energetice. Vrea să ofere dl Munteanu sau altcineva o altă soluție, putem noi să lăsăm țara astăzi fără gaze naturale și fără energie electrică? Nu, nu putem, nici de dragul cetățenilor noștri, nici de dragul celor 100 de mii de refugiați din Ucraina, dintre care 50 de mii sunt copii. Deci, atunci când se poartă o discuție generală, fără să se intre în detalii, se pare mai puțin serios. Repet: avem tot sprijinul partenerilor din Occident, inclusiv ei încearcă să ne ajute să găsim alternative, dar până nu găsim aceste alternative, evident că nu putem să facem abstracție de realitate.”Europa Liberă: Dar Kievul a lăsat să se înțeleagă că e supărat că Republica Moldova nu s-a aliniat acelor sancțiuni?Maia Sandu: „Kievul, de asemenea, permite gazele naturale să treacă în continuare pe teritoriul său înspre Uniunea Europeană. Sigur că trebuie să facem totul ca acest război să se oprească, dar sunt anumite lucruri pe care suntem obligați să le asigurăm cetățenilor noștri. Să lăsăm țara fără resurse energetice, să vedem aici o destabilizare a situației nu ar ajuta pe nimeni, nici Republica Moldova, nici Ucraina și nici partenerii din Occident.”Europa Liberă: Atunci când ați semnat cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, imediat a venit o reacție din partea Tiraspolului și ei au insistat că, așa cum insistă de mulți ani, să le fie recunoscută independența. Republica Moldova, pe calea integrării europene, cu regiunea transnistreană? Și ce șanse are rezolvarea problemei transnistrene?Maia Sandu: „Regimul de la Tiraspol și până să semnăm noi această cerere de aderare la Uniunea Europeană povestea că își dorește independență, respectiv există o contradicție aici: pe de o parte, își dorește independență, pe de altă parte, îi deranjează faptul că noi am depus cererea. Ce crede regimul nu ne interesează, pe noi ne interesează ce cred cetățenii de pe malul stâng și evident că o să căutăm soluția în continuare pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Este un subiect complicat, inclusiv în contextul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Urmează să vedem ce va rămâne din acest format de negocieri „5+2”, pentru că în acest format participă două țări care sunt în război, cred că anumite ajustări vor fi necesare, dar acum ne dorim să se încheie acest război în Ucraina cât mai repede și să putem să revenim la rezolvarea pașnică a problemelor.” Europa Liberă: Soluționarea pașnică a conflictului transnistrean depinde și de care din aceste două țări va ieși învingătoare din urma acestui război?Maia Sandu: „Clar că rezultatul acestei agresiuni militare împotriva Ucrainei va avea implicații inclusiv pentru modul în care putem să rezolvăm conflictul transnistrean.”Europa Liberă: Ar putea să se ajungă la schimbarea formatului de negocieri?Maia Sandu: „Nu pot să afirm cu certitudine, dar acest lucru este posibil, nu-l putem exclude.”Europa Liberă: Ce ar face Republica Moldova, dacă Moscova ar zice că recunoaște independența Transnistriei?Maia Sandu: „Asta ar însemna să atenteze la o bucată din teritoriul Republicii Moldova, să nu respecte integritatea, să nu respecte dreptul internațional.”Europa Liberă: Cât de mult ajută Republicii Moldova acest articol din Constituție referitor la neutralitate?Maia Sandu: „Neutralitatea este un principiu care a fost susținut de cetățenii Republicii Moldova și care, judecând după sondajele de astăzi, este susținut în continuare. Noi sperăm că această neutralitate ne asigură pacea, pe de altă parte, așa cum am mai spus, avem trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova, deci deja nu este respectată această neutralitate.”Europa Liberă: Opoziția insistă să se revină la discuții pe marginea neutralității în parlament. E momentul oportun? Și cum vedeți Dvs., iată, dialogul putere-opoziție pe subiectul neutralității?Maia Sandu: „Dacă vă referiți la proiectul de lege...”Europa Liberă: Exact.Maia Sandu: „...este unul total inutil și cred că opoziția e lipsită de inițiative, de asta vine cu acest proiect de lege, pentru că în momentul în care principiul neutralității este scris în Constituție, atunci nu e clar de ce să mai aprobi niște legi. Altfel, opoziția întotdeauna are spațiu ca să poată să demonstreze că vrea să facă lucruri pentru cetățeni prin inițiative utile, nu ca acest proiect de lege. Dacă fac asta sau nu fac, e lucrul pe care trebuie să-l judece cetățenii.”Europa Liberă: Și tot mai des în spațiul public apare întrebarea: sub care umbrelă Republica Moldova își asigură această securitate? Maia Sandu: „Republica Moldova nu este sub nicio umbrelă și despre asta și vorbesc, că suntem o țară vulnerabilă și din punctul de vedere al securității, și din punctul de vedere al economiei. Și acest pas al nostru făcut într-un moment dramatic – cererea de aderare la Uniunea Europeană – este un strigăt al nostru că vrem să rămânem parte a lumii libere, că vrem să ne putem bucura de pace. Și să ne amintim că Uniunea Europeană este, în primul rând, un proiect de pace. Uniunea Europeană a fost creată după al Doilea Război Mondial, pentru ca să nu se mai întâmple războaie pe continentul european. Și am văzut că, în tot acest timp, țările care au devenit parte a unei familii au reușit să evite războaiele. Deci, inclusiv pacea este motivul din care am transmis cererea acum.”Europa Liberă: Ucraina pare că și ea ar accepta în negocierile cu Federația Rusă un statut de neutralitate, dar vrea și garanții de securitate. E valabil acest lucru și pentru Republica Moldova, să ceară aceste garanții de securitate? Maia Sandu: „Nu suntem în acest dialog acum, pentru că, din fericire, nu suntem în situația Ucrainei, dar bineînțeles că noi ne dorim garanții de securitate, bineînțeles că noi ne dorim să avem această certitudine că putem să ne dezvoltăm în pace și că n-o să ne pomenim într-o zi cu o agresiune militară împotriva noastră.”