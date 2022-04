Oana Roman trece printr-o adevărată dramă. De ce boală suferă soțul ei

21:30

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, a acuzat duminică Rusia de comiterea unui ”genocid”, la o zi după descoperirea a numeroase cadavre pe străzile din oraşul Bucea în apropiere de capitala Kiev după plecarea forţelor ruse, relatează […] The post Volodimir Zelenski, după ce a văzut masacrele de la Bucha și Irpin: ”Este un genocid” appeared first on Cancan.