Cristi Balaj răspunde acuzațiilor venite după gafa lui Joao Miguel: „Suspiciuni există tot timpul, dar în fotbal există greșeli”

10:30

Freiburg a depus memoriu, după ce Bayern a jucat 16 secunde în 12, în meciul disputat sâmbăta trecută. Specialiștii susțin că are sub 50 la sută șanse să-i fie acordată victoria la masa verde și zero ca partida să se rejoace. Există mai multe argumente pentru ca rezultatul final, 1-4, să rămână în picioare.Meciul Freiburg - Bayern intră în „prelungiri". ...