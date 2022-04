Cine a câştigat Survivor România 2022? S-a aflat deja cine a pus mâna pe marele premiu

15:40

Am aflat care este secretul tinereții veșnice pe care îl are Ion Iliescu. Fostul președinte al României ar avea un regim alimentar ce îl ține departe de medicamente și ”cuțit”. Noi am aflat dieta secretă […] The post Dieta secretă a lui Ion Iliescu | Cum a reușit fostul președinte să fie „nemuritor” la 92 de ani appeared first on Cancan.