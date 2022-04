Vestea pe care o așteptau toți românii! Marcel Ciolacu a făcut anunțul în direct, la TV

21:40

Consacrată pentru stilul ușor acid și părerile manifestate cât se poate de transparent, Iulia Albu nu are opinii negative chiar despre toată lumea, împotriva credinței publicului. Criticul de modă are cuvinte de laudă despre una […] The post Iulia Albu știe să zică și de bine! Ce vedetă i-a intrat la inimă? „Acidul” critic de modă își arată o față nouă appeared first on Cancan.