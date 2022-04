Radu Paraschivescu se alătură echipei ProSport

08:30

Potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public s-ar fi aflat identitatea şoferului care a intrat în această dimineaţă cu maşina în gardul Ambasadei Rusiei și a murit carbonizat după ce și-ar fi dat foc. Bogdan Drăghici, […] The post Cine era, de fapt, Bogdan Drăghici? El este șoferul care s-a sinucis la Ambasada Rusiei din București appeared first on Cancan.