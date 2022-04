Lac „de sânge” în fața Ambasadei Rusiei din Lituania. Protestul vine după masacrul din Bucha

Protestele împotriva Rusiei, în urma aparițiilor imaginilor cutremurătoare cu masacrul din orașul ucrainean Bucha, se extind. Lacul de lângă ambasada Rusiei de la Vilnius a fost vopsit, miercuri, în roșu, culoarea sângelui. The pond in front of ?? embassy in Lithuanian capital Vilnius has been stained with blood ? #StandwithUkraine???? pic.twitter.com/nAi4Yh9Z2j — Bertas Venckaitis (@BVenckaitis) […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea