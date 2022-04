Șantajul lui Putin pare că nu are limite! De ce vrea liderul de la Kremlin ca exporturile de gaze să fie plătite în ruble

12:20

Marcel Ciolacu a declarat recent că se va ajunge la un acord cu privirea la legea offshore chiar în anul 2022. Actul normativ vizează exploatarea zăcămintelor de gaze naturale din Marea Neagră și ar influența […] The post Vestea pe care o așteptau toți românii! Marcel Ciolacu a făcut anunțul în direct, la TV appeared first on Cancan.