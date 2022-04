Laura Giurcanu a fost eliminată de la „Survivor”, dar puțini îi știu trecutul: „Eram mică și…”

13:50

Oana Roman a dezvăluit în cadrul unui interviu recent ce relaţie are în prezent cu tatăl său. Vedeta povesteşte că nu îşi vede părintele atât de des pe cât şi-ar dori, iar acest lucru o […] The post Oana Roman, dezvăluiri despre relaţia cu tatăl său. Cum se înţeleg cei doi în prezent appeared first on Cancan.