Cleopatra Stratan și Edward Sanda, dezamăgiți după vacanța în Paris: „Orașul iubirii și al manelelor”

18:10

Protestele împotriva Rusiei, în urma aparițiilor imaginilor cutremurătoare cu masacrul din orașul ucrainean Bucha, se extind. Lacul de lângă ambasada Rusiei de la Vilnius a fost vopsit, miercuri, în roșu, culoarea sângelui. The pond in front of ?? embassy in Lithuanian capital Vilnius has been stained with blood ? #StandwithUkraine???? pic.twitter.com/nAi4Yh9Z2j — Bertas Venckaitis (@BVenckaitis) […]