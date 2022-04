Fiica cea mică a lui Joseph Hadad intră în bucătăria „MasterChef”. Ce îi spune Lipaz tatălui ei în fața tuturor

12:00

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, a afirmat că Ucraina ar putea câștiga „categoric” războiul împotriva Rusiei, chiar dacă oficialii americani vorbesc despre riscul unui conflict prelungit, notează The Guardian. Acesta este de părere că Rusia nu a reușit să-și atingă niciun obiectiv strategic în războiul din Ucraina. Mr Putin has achieved exactly zero […]