Câți bani te costă să o aduci pe Irina Loghin să îți cânte la nuntă, în 2022

23:50

Alice Peneacă e, mai mereu, veselă. Nici pandemia nu a reușit să-i alunge zâmbetul larg, deși a avut de suferit. Și dacă lângă ea apare și câte un domn misterios, atunci scena nu poate fi […] The post Am prins-o pe Alice în Țara Minunilor! ”Fosta” lui Bobby Păunescu, dată pe spate de un domn misterios, la un pahar de vin appeared first on Cancan.