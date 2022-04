Adevărul despre Alexandru, fiul Laviniei Pârva cu Ştefan Bănică Jr. De ce nu l-au expus niciodată

14:10

Un polițist de la Operațiuni Speciale a fost prins în flagrant de către paznicii unui supermarket din Iași. Cazul a venit la scurt timp după ce un alt polițist a fost arestat preventiv pentru furt. […] The post Poliţist din Iaşi, prins la furat în uniformă. De necrezut ce îndesase omul legii sub geacă appeared first on Cancan.