Am aflat tariful! Câți bani cere Andreea Bălan ca să cânte la o nuntă, acum, în 2022. Cât primește pentru 60 de minute

17:40

Războiul din Ucraina se ca extinde?! Într-un interviu acordat CNN, Mihail Hodorkovski, oligarhul auto-exilat, a explicat că, în cazul în care Ucraina va fi îngenuncheată, Putin va ataca şi alte state, iar primele vor fi […] The post După Ucraina, Putin vrea să atace și alte state! Care sunt țările vizate?! Fostul oligarh, Mihail Hodorkovski, a făcut dezvăluirea appeared first on Cancan.