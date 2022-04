Arantxa Sanchez Vicario, nemulțumită de felul în care apare în King Richard: „În plus, eu i-am spus că Serena e mai bună decât Venus!”

10:40

Simplu și clar: posesie Chelsea 53, Real 47. Scor final 1-3, hattrick The King.Miercuri noapte, după marțea dificilă cu două meciuri de muncă grea, cu victorii englezești în fața unui Simeone 5-5 în apărare, silindu-l pe De Bruyne să fie De Bruyne și să găsească gaura, ei bine, miercuri ne-am destins și am trăit o noapte regală căci a fost consacrarea ca rege a lui The King Benzema. ...