Nu-i de glumă cu Mouratoglou! Simona Halep, pusă serios la treabă în prima zi a colaborării

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) a efectuat primele antrenamente sub supravegherea lui Patrick Mouratoglou (51 de ani).Simona Halep și Patrick Mouratoglou au anunțat joi starul unui parteneriat interesant. Dubla campioană de Grand Slam este deja în Franța, la Academia din Biot. Simona Halep, antrenament sub comanda lui Patrick MouratoglouHalep a efectuat prima ședință sub comanda noului antrenor. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor