LIVETEXT Război în Ucraina, ziua 45 | Noi orori, descoperite în Makariv: 132 de civili uciși de armata rusă. Moscova numește un nou comandant al invaziei

18:00

Vineri, 8 aprilie, sub îndrumarea Lets Do It Romania, peste 30 de angajați ai companiei Sarantis România și-au unit forțele și au curățat spațiile verzi din zona de nord a capitalei. FINO a pus la dispoziția voluntarilor saci smenajeri fabricați 100% din plastic reciclat și mânuși, pentru ca totul să se desfășoare în condiții optime. […]