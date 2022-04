Câte ore ar trebui să dormi în funcție de vârstă. Semnele lipsei de somn

23:20

Andreea Mantea a povestit că a fost înșelată de către toți partenerii săi pe care i-a avut de-a lungul timpului. Vedeta de televiziune a mărturisit și cum a descoperit de fiecare dată că iubiții ei […] The post Andreea Mantea a fost înșelată de toți iubiții. Vedeta și-a deschis sufletul și a povestit cum i-a prins în fapt pe aceștia: ”O femeie știe. Îți dai seama” appeared first on Cancan.