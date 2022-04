Muguruza, taxată pentru cele mai recente poze postate pe Instagram: „Doar nu vorbește serios”

08:40

Gigi Becali nu a mai câștigat cu FCSB niciun titlu de 7 ani, dar e singurul patron din Liga 1 care a obținut profit în 2021, an în care CFR și CSU Craiova au pierderi de milioane de euro.Comparația celor 3 mari cluburi din Liga 1 are concluzii incredibile: FCSB e cel mai stabil club din punct de vedere financiar: a fost singurul care a produs profit pe 2021 și cel care are cea mai mică datorie Becali are un buget de salarii la jumătate față de cel al clujenilor și chiar ...