Katie Holmes, strălucitoare la un eveniment monden. Cu ceaccesoriu surpriză şi-a făcut apariţia

21:15

„Când am devenit preşedinte, am spus că îl voi sprijini pe omologul meu rus Boris Elţin în eforturile sale de a construi o economie bună şi o democraţie funcţională după dizolvarea Uniunii Sovietice – dar aş sprijini şi extinderea NATO pentru a include membri din fostul Pact de la Varşovia şi state post-sovietice“, scrie fostul preşedinte al SUA, Bill Clinton într-un editorial pentru The Atlantic.