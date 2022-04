Iuliana Pepene s-a întors la o veche dragoste! Sexy-știrista a renunțat la serviciile milionarului!

10:40

Scene dramatice au avut loc în județul Cluj. Patru copii, cu vârste cuprinse între 4 și 10 ani, și doi adulți și-au pierdut viața după ce casa lor a fost cuprinsă de flăcări. Tragedie fără […] The post Tragedie în Cluj! Patru copii și doi adulți au murit după ce le-a luat foc casa appeared first on Cancan.