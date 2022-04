Toni Petrea nu mai crede în titlu: „Trebuie să fim realişti!”

11:50

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele 3 zile. Este cod galben în România de ninsori și vânt puternic. Iată care sunt zonele vizate! Potrivit meteorologilor ANM, zonele montane sunt sub […] The post Avertizare ANM. Cod galben în România. Care sunt zonele vizate! appeared first on Cancan.