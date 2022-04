Un ieşean afăcut prăpăd în Vaslui după ce i s-a făcut rău la volan. Şaptemaşini au fost avariate

14:00

Serbia, un aliat al Rusiei, a primit în weekendul trecut, în cadrul unei operaţiuni voalate, un sofisticat sistem antiaerian chinezesc. Această înarmare are loc în contextul în care Occidentul este îngrijorat că războiul din Ucraina ar putea ameninţa pacea fragilă din Balcani, relatează The Associated Press (AP).