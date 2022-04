Jurnalista rusă care a protestat în direct la TV, angajată de o prestigioasă publicație germană

11:30

Timp de aproape o lună, satul Ivanivka din regiunea Cernihiv, nordul Ucrainei, a fost sub controlul trupelor ruse. Primarul Olena Șvîdka a povestit, pentru postul public ucrainean momentele de teroare trăite sub ocupație. Armata rusă a ajuns la Ivanivka pe 5 martie. „În câteva minute am numărat trecând pe stradă 140 de tancuri, blindate și camioane […]