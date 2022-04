Discuția secretă pe care Mourinho ar fi purtat-o cu Adi Mutu, cu scurt timp înaintea scandalului de dopaj de la Chelsea: „Am informații că prizezi cocaină!”

14:50

Dinamo Kiev a planificat un turneu european cu mai multe meciuri amicale. Igor Surkis, finanțatorul campioanei Ucrainei, a vorbit despre obiectivele pe care echipa sa le are cu aceste partide.Surkis dezvăluie că decizia de a juca meciuri amicale cu mai multe cluburi europene are două scopuri: de a atrage și mai mult atenția asupra războiului din Ucraina și de a strânge fonduri pentru a ajuta țara, aflată sub asediu de pe 24 februarie. ...